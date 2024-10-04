الرياضة

كوستا: جوميز مُعجب بأدائي..ولا أحد يستطيع رفض الانضمام للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد الغيني جيفرسون كوستا، المنضم حديثا لنادي الزمالك، أن الفارس الأبيض فريق كبير ولا يستطيع أحد رفض الانضمام له.

كوستا: جوميز مُعجب بأدائي..ولا أحد يستطيع رفض الانضمام للزمالك

وقال كوستا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمدأبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز معجب بأدائي وأخطر وكيلي برغبة الزمالك في ضمه، وأطمح بالتواجد في منتخب غينيا بيساو الأول في المستقبل".

وأضاف: "الزمالك يضم مدافعين مميزين والمثلوثي لاعب رائع، ولعبت في مركز وسط الملعب من قبل".
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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