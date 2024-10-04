البيت احلى خروجة.. ملك قورة بإطلالة صيفية مبهجة في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها و جمهورها صورًا جديدة لها و ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة ملك قورة

و ظهرت ملك قورة و هي في المنزل و ترتدي بدلة عبارة عن توب بقصة الكب و عليه بنطلون و البدلة باللون الأخضر و الأبيض حيث كانت أنيقة و تبرز مدى جمالها و رشاقتها، كما وضعت بعض اللمسات الرقيقة من الميكب الهادئ، و أعتمدت على تسريحة الذيل حصان التي تتناسب مع إطلالتها.

كما علقت ملك قورة على المنشور قائلة: “البيت احلى خروجة".



و أنهالت التعليقات على الصور كما يلي: "طبعا بس وحشتينا،زي القمر ، كيوت، منورة، و غيرها الكثير من التعليقات الممزوجة بحب الجمهور لها.

آخر أعمال الفنانة ملك قورة

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة، فيلم "جوازة توكسيك" و التي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

طاقم عمَل فيلم "جوازة توكسيك"

قد شارك في بطولة فيلم "جوازة توكسيك" كلًا من: "ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، و غيرهم من الفنانين، و العمل من تأليف: لؤي السيد، و إخراج: محمود كريم.

و الجدير بالذكر أن ملك قورة تقوم بالتحضير لمسلسل "جريمة منتصف الليل"، و مسلسل "كنبة حبشي"، للعام 2024.

إيرادات فيلم "جوازة توكسيك"

اكتفى فيلم "جوازة توكسيك" أمس بتحقيق إيرادات 2069 جنيه فقط، حيث احتل بها المركز الأخير في ترتيب الشباك، وذلك بالتزامن مع حصده إيرادات كبيرة في السينمات السعودية.