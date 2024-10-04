تميم عبده والد صبا مبارك في "وتر حساس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان تميم عبده في بطولة مسلسل وتر حساس بطولة النجمة صبا مبارك، والتي من المقرر عرضة نهاية شهر أكتوبر.

ويجسد تميم عبده والد صبا مبارك، ويواصل صناع العمل تصوير المسلسل تمهيداً لعرضه على قناة ON.

وفي نفس السياق طرحت شاشة ON البرومو السرمي للمسلسل أزس الثلاثاء مما أدي إلي تصدره التريند، وظهرت صبا مبارك في البرومو بمفردها وهى تأنب نفسها وتسأل هل هى ظالمه أم مظلومة، وما السبب الذى جعل جميع من حولها يرون أنها سيدة سيئة.

أبطال مسلسل وتر حساس

المسلسل مكون من 45 حلقة، ويدور في إطار تشويقي رومانسي حول 3 سيدات، ويجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ويظهر أحمد جمال سعيد بدور شقيقها، فيما تقدم عايدة فهمي دور والدة صبا وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها، ومن المقرر بدء التصوير المسلسل بعد العيد بأسبوعين.

أخر أعمال صبا مبارك

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك الفنية، هو مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويشاركها في بطلوة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.