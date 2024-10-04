لهذا السبب....غادة إبراهيم تتصدر تريند " جوجل "

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدرت اسم الفنانة غادة إبراهيم تريند محركات بحث جوجل، نظرا تصريحاتها المثيرة للجدل حول ارتداء الملابس المكشوفة والتي تراها حرية شخصية طالما لم تتعد الحدود.

كشفت غادة إبراهيم عن زيجاتها السابقة، موضحة أنها تزوجت مرتين فقط، حيث إن الزواج الأول جاء عندما كانت في سن السابعة عشرة.

وأوضحت غادة خلال لقائها ببرنامج «أم العروسة»، أن رغبتها في الخروج من أجواء العائلة بعد وفاة والدها، هي السر وراء زواجها في سن مبكرة.

وقالت غادة إبراهيم، إن زوجها الأول كان يكبرها بـ 11 عامًا، مشيرة إلى أن علاقتهما لم تكن مبنية على الحب، بل كانت تمردًا على الأوضاع الأسرية.

ولفتت غادة إلى أنها تزوجت للمرة الثانية عن حب، لكن زواجها في البداية واجه رفضًا قاطعًا من والدتها، على الرغم من حبها الشديد لزوجها.

وأكدت غادة أنها انفصلت عن زوجها الثاني بعد 7 سنوات من الزواج، وذلك بسبب تعرضها للخيانة، مؤكدة أن والدتها كانت على حق عندما رفضت زواجها للمرة الثانية.



وواصلت : "أكيد مفيش راجل يوافق إن مراته تتعرى وتستعرض جمال جسمها أمام الناس وأنا بلبس لبس مثير شوية بس لو معايا راجل مش هلبس كدة الصراحة ولا عمرى هعرضه للموقف ده.. وكل راجل هيتحاسب على الست اللي معاه".



آخر أعمال غادة إبراهيم

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم ،فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة،والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي تدور أحداث فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في إطار اجتماعى كوميدى، وهو من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين.