نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل أغنية الموقف لـ ساندي ودياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد الفنان دياب والفنانة ساندي لطرح أحدث أعمالهم الغنائية الجديدة و التي تحمل اسم الموقف، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، والمقرر أن تطرح على جميع المنصات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحقق دياب مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال طرحة أغنية اتدلع، من كلمات وليد الغزالي وألحان مدين، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن قبلها طرح أغنية هاروني بوس.



آخر أعمال دياب الدرامية



ويذكر أن آخر أعمال دياب مسلسل مليحة، تأليف رشا الجزاء وإخراج عمرو عرفه، والذي تناول من خلاله قضية الصراع العربي الإسرائيلي من خلال أسرة فلسطينية تعيش في ليبيا، ومع تتابع الأحداث تحاول العودة لـ وطنها ولكن عن طريق، ومع تتابع الأحداث يدخلون في العديد من الأزمات.

مسلسل ملحية من بطولة دياب، مرفت أمين، أمير المصري، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، سيرين خاص، أنور خليل، مروة أنور وآخرين وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.

آخر أعمال دياب السينمائية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال دياب فيلم السرب، بطولة أحمد السقا تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال وتناول العمل واحدة من أهم بطولات الجوات القوية، من خلال تنفيذ عملية نوعية خارج البلاد وبالتحديد في لبيا.

وضم فيلم السرب عددا كبيرا من النجوم منهم: محمد ممدوح، نيللي كريم، شريف منير، مصطفى فهمي وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد حاتم، كريم فهمي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، عمرو عبدالجليل