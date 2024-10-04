لهذا السبب... تيسير فهمي تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم الفنانة الكبيرة تيسير فهمي تريند محركات بحث جوجل، نظراً الإنتشار أنباء حول خبر وفاتها، مما أثار قلق متابعيها محبيها مما خرجت تيسير عن صماتها من خلال مشاركتها بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفقت بالمنشور تعليقا قالت فيها : "أنا بخير واشكركم علي اهتمامكم".

وكانت قد تعرضت الفنانة تيسير فهمي لحادث سيارة، العام الماضى ونشرت صورة لسيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "قدر الله وما شاء فعل".



أبرز أعمال تيسير فهمي



تيسير فهمى هى ممثلة مصرية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وعملت فى بداياتها في مسرح الشباب، ثم في التلفزيون من خلال عدة مسلسلات منها الغضب، العقاب،

وتتعدد أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعمالها (أماكن في القلب، التوت والنبوت، جمهورية زفتى).





