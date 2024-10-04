القاهرة الإخبارية: إخلاء مستشفى مرجعيون جنوب لبنان وتوقفه عن العمل نهائيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بشن طيران الاحتلال غارات على بلدتي دير قانون النهر والغسانية في جنوب لبنان وأيضا تنفيذ غارات إسرائيلية على بلدتي دير قانون النهر والغسانية في جنوب لبنان.

كما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية إصابة 6 مواطنين في غارتين إسرائيليتين على بلدة طاريا في بعلبك، بينما شوهدت رشقات صاروخية تستهدف موقع هرمون الإسرائيلي.

وأعلن مراسل القاهرة الإخبارية، منذ قليل، إخلاء مستشفى مرجعيون جنوب لبنان بالكامل وتوقفه عن العمل بشكل نهائي.