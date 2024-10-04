محامى مارادونا يتهم ممرضته بقتل الأسطورة وتحديد نهاية أكتوبر لجلسة آخرى بعد جلسة الاستماع الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - قالت مصادر قضائية أرجنتيني إن إحدى الممرضات التي تدعو جيزيلا داهيانا مدريد، تم مثولها أمس أمام المحكمة في قضية وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية ، دييجو مارادونا ، وستكون الجلسة الثانية في 28 أكتوبر ، حيث من المقرر أن تقدم الممرضة الأدلة ، وذلك خلال اتهامها بارتكاب جريمة قتل دون قصد.

وكانت طلبت داهيانا مدريد، محاكمتها أمام هيئة محلفين منفصلة، وذلك بعد تأجيل القضية إلى مارس 2025 ، وستستمر محاكمتها كما هو مخطط لها في أكتوبر.

وفى جلسة الاستماع الأولية، حضرت الممرضة المتهمة، فيرونيكا أوجيدا السابقة لمارادونا، وإحدى بناته جانا مارادونا، والمحامون فرناندو بورلاندو، ورودولفو باكيه، ولويس ري، وماريو بودري، وجوستافو باسكوال، بينما الشقيقتان دالما وجيانينا مارادونا لم يحضرا ، وتم تحديد جلسة آخرى في 28 أكتوبر.

وخلال الجلسة الأولى ، قال محامى عائلة مارادونا إن الممرضة مهملة ، وقال لها "أنتى المسئولة ".

وأضاف "خلال 12 ساعة لم تذهب لرؤية مارادونا، وإذا هي كانت غير مسئولة في موقف كان من الممكن تجنبه فهى المسئولة عن وفاته".

وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020، عن عمر يناهز 60 عاما، نتيجة "وذمة رئوية حادة ناجمة عن قصور القلب المزمن المتفاقم"، بحسب تقريره الطبي. ومع ذلك، بعد رحيله، بدأت الأسرة في التشكيك في الرعاية السابقة التي تلقاها لاعب كرة القدم.

وبسبب الوفاة، اتُهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أوجستينا كوساتشوف، والطبيب النفسي كارلوس دياز بارتكاب جريمة قتل دون قصد ، بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبيبة التي نسقت الرعاية المنزلية للاعب كرة القدم السابق، نانسي فورليني؛ ومنسق الممرضات ماريانو بيروني؛ والممرضة ريكاردو عمر ألميرون؛ والطبيب السريري بيدرو دي سباجنا.

ويواجه أعضاء الطاقم الطبي خطر السجن لمدة تتراوح بين ثمانية أعوام و25 عاماً.