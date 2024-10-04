أية سماحة تكشف حقيقة حملها بعد زيادة وزنها

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة أية سماحة، علي الشائعات التي طالتها بشأن حملها بعد انتشار صورة بدت فيها بوزن زائد، وذلك خلال ا

إستضافتها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة إف إم.

وقالت أيه سماحة: "أنا طلع عليا إشاعة إني حامل، ولكن الحقيقة هي كانت زيادة في الوزن بسبب الأكل الكتير ودا ظهر في الصور اللي انتشرت ليا».

وأضافت: "أنا مبفكرش في الخلفة دلوقتي، لأني خايفة جدا من تجربة الأمومة وهي مسؤولية مش كل شخص مؤهل ليها تماما، وممكن أجي للحياة وأموت ومبقاش أم ومينقصنيش حاجة، هي الفكرة أنا كشخصية قادرة أقدم على الخطوة دي وألا لا".

وإستكملت حديثها قائلة: “أنا مختلفش على أنها سنة الحياة ولكن لازم أقف على أرض صلبة أولًا في حياتنا، وأشوف الطفل اللي هخلفه هل هخليه سعيد وألا لا وكلها أسئلة صعبة مقدرش أجاوب عليها دلوقتي، فقررنا أنا وجوزي منخلفش في الوقت الحالي، وبالتأكيد هو أمر ليه وقته ودي ترتيبات ربنا في النهاية”.