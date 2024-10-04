انت الأن تتابع خبر مهم من فيفا قبل مونديال الأندية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بهدف تمكين الأندية المشاركة في المونديال من تعزيز صفوفها قبل بدء البطولة، وتنسيق الجداول الزمنية لجميع الاتحادات التي تشارك أنديتها في المونديال من منطلق العدالة، اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، منظّم كأس العالم للأندية من 15 حزيران/يونيو إلى 13 تموز/يوليو 2025 في الولايات المتحدة، على الاتحادات الأعضاء فتح فترة انتقالات ثالثة لمدة 10 أيام قبل انطلاق البطولة.

وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد الدولي الخميس: "ستتاح للاتحادات الأعضاء في فيفا للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية إمكانية فتح فترة تسجيل استثنائية من 1 إلى 10 حزيران/يونيو 2025 قبل انطلاق البطولة".

وأضاف: "يبقى القرار بشأن فتح فترة إضافية أو عدمه من اختصاص كل اتحاد عضو في فيفا".

وأوضح مجلس اتحاد اللعبة بعض النقاط المتعلقة باللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم المشاركة في المونديال.

وسيمنح فيفا الفرصة للاعب الذي ينتهي عقده مع ناديه في 30 حزيران/يونيو، لإكمال البطولة مع ناديه أو مغادرته مبكرا للمشاركة في المنافسة مع ناديه الجديد.

وحاول فيفا معالجة أي تعارض محتمل بين مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والمباريات الدولية، إذ إن بطولة الكأس الذهبية، التي تجمع منتخبات أميركا الشمالية، ستقام بالتزامن مع كأس العالم للأندية.

وفي حال كان هناك لاعب ناديه يشارك في كأس العالم للأندية ومنتخب بلاده يشارك في الكأس الذهبية، سيكون له حرية اختيار البطولة التي يرغب في المشاركة فيها دون أن يكون ملزما بالاستجابة لاستدعاء منتخب بلاده.

وقد أثارت النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، التي يدعمها رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو، انتقادات واسعة في الأشهر الأخيرة، حيث يخشى الكثيرون من تأثير تمديد جدول المباريات المزدحم على اللاعبين.

وكشف الاتحاد السبت، عن الملاعب الـ12 التي ستستضيف المباريات في 11 مدينة في الولايات المتحدة.

وسيتم إجراء قرعة المجموعات الثماني، التي تضم كل منها أربع فرق في كانون الأول/ديسمبر.