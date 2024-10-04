انت الأن تتابع خبر تمهيدًا لرحيله المحتمل في الصيف.. ليفربول يحدد بديلًا مفاجأة لـ محمد صلاح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حدد مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي، لاعب بديلا مفاجأة للتعاقد معه، من أجل أن يحل محل الدولي المصري محمد صلاح، المحترف والمتألق في صفوف الريدز

ومن خلال تقارير صحفية ألمانية، أكدت أن نادي ليفربول مهتم بلاعب فريق بوروسيا دورتموند، كريم أديمي ليحل محل محمد صلاح، حيث دخل نادي ليفربول في مفاوضات لضم اللاعب ويريد التعاقد معه خلفًا للنجم محمد صلاح، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، والإشارات تشير بوضوح إلى قرب رحيله عن صفوف الفريق.

وقد أكدت التقارير، أن نادي ليفربول الإنجليزي، مستعد لدفع مبلغ 50 مليون يورو للنادي الألماني بوروسيا دورتموند، مقابل الحصول على خدمات اللاعب كريم أديمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونرصد لكم أرقام لاعب الفريق الألماني كريم أديمي خلال هذا الموسم..

وفي خلال مباريات الموسم الحالي، خاض اللاعب كريم أديمي رفقة بوروسيا دورتموند 8 مباريات، بواقع 5 مباريات في الدوري الألماني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس ألمانيا.

وفي خلال 16 مباراة في الموسم الحالي، سجل كريم أديمي 5 أهداف، وصنع مثلها، حيث سجل في الدوري الألماني هدفين على فريق هايدنهايم، وسجل في دوري أبطال أوروبا 3 أهداف “هاتريك” على فريق سيلتك