انت الأن تتابع خبر "ستعودين الى سن ال20!!".. استخدمي القرنفل والفازلين بهذه الطريقة السحريه اليكم طريقة الاستخدام الصحيحه!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في سعينا المستمر لتحقيق بشرة مشرقة، نلجأ غالبًا إلى المنتجات التجارية باهظة الثمن، ومع ذلك نشعر أحيانًا بخيبة أمل بسبب عدم تحقيق النتائج المرجوة، وفي ظل هذا البحث الدائم، قد نتجاهل كنوز الطبيعة المتوفرة من حولنا، كما أن هناك العديد من المكونات الطبيعية مثل الفازلين والقرنفل، التي تمتاز بخصائص مذهلة تغذي البشرة وتعيد إليها حيويتها ونضارتها، دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية ضارة.

للحصول على بشرة نضرة باستخدام مكونات طبيعية

كما تعتبر خلطة الفازلين والقرنفل واحدة من الوصفات الفعالة لتفتيح وترطيب البشرة، فالفازلين يتمتع بخصائص مرطبة قوية، حيث يعمل على تجديد خلايا البشرة، وفي المقابل، يساهم القرنفل، الغني بالزيوت الطيارة ومضادات الأكسدة، في تفتيح البقع الداكنة وإضفاء لمسة من النضارة الطبيعية.

وصفة تفتيح البشرة

ولتحضير هذه الوصفة، تحتاجين إلى:

ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل المطحون

ملعقة كبيرة من كريم الفازلين الطبي

القليل من حليب جوز الهند

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

قطرات من الليمون

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا

خطوات تحضير وصفة تفتيح البشرة