"كنز من كنوز العالم" ملعقة بديلة للكيراتين هتفرد شعرك وشعر بنتك الخشن والمجعد وهيخليه ناعم حرير في ساعة واحدة؟

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رياض - احمد صلاح - تحلم الكثير من السيدات بالحصول على شعر ناعم ومفرود دون الحاجة للجوء إلى المنتجات الكيميائية باهظة الثمن التي غالبا ما تترك آثار جانبية ضارة على فروة الرأس والشعر، وفي هذا المقال، سنقدم لك الحل المثالي والطبيعي الذي يمكنك تحضيره في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة نقدمها لكم عبر موقعنا الزهراء.

ملعقة بديلة للكيراتين هتفرد شعرك وشعر بنتك الخشن والمجعد

تعتمد هذه الوصفة على “الخميرة”، وهي مكون طبيعي قوي يساهم في فرد الشعر ومنحه النعومة التي تحلمين بها في وقت قياسي.

كيراتين طبيعي باستخدام الخميرة وعصير الليمون

واحدة من أفضل الوصفات التي يمكنكِ تجربتها لفرد الشعر المجعد هي وصفة الكيراتين الطبيعي باستخدام الخميرة الفورية وعصير الليمون، وهذه الوصفة سهلة التحضير وفعالة جدا، حيث تعمل على تغذية الشعر وتنعيمه بفضل الخميرة التي تحتوي على بروتينات وفيتامينات هامة لصحة الشعر.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

خمس ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

ابدئي بتحضير طبق صغير وضعي فيه الخميرة الفورية والماء الدافئ.

امزجي الخليط جيد حتى تذوب الخميرة تماما.

اغسلي شعرك بالماء واتركيه مبللاً، ثم وزعي الخليط على كامل الشعر المبلل.

يترك الخليط لمدة ساعة واحدة على الأقل.

وصفة كيراتين الخميرة وزيت الزيتون

بالإضافة إلى الخميرة وعصير الليمون، يمكنك تحضير وصفة أخرى قوية باستخدام زيت الزيتون، الذي يعتبر من أفضل المكونات الطبيعية التي تغذي الشعر من الجذور وتمنحه لمعان رائع ونعومة تدوم طويل، وزيت الزيتون يساهم في ترطيب الشعر بعمق، مما يساعد في تقليل التجعد وزيادة انسيابية الشعر.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

ابدئي بتحضير وعاء صغير وضعي فيه الماء الدافئ والخميرة الفورية.

اخلطي المكونات جيد حتى تذوب الخميرة، ثم أضيفي زيت الزيتون إلى الخليط.

قسمي شعرك إلى عدة أجزاء ووزعي الخليط بالتساوي على كل جزء من الشعر.

يترك الخليط على الشعر 30 دقيقة على الأقل.

نتائج وصفات الخميرة

عند استخدامك لهذه الوصفات الطبيعية، ستلاحظين فرق كبير في نعومة شعرك ولمعانه، والخميرة تحتوي على مكونات غذائية هامة تعزز من صحة فروة الرأس وتقوي بصيلات الشعر، بينما يعمل زيت الزيتون وعصير الليمون على منح الشعر الترطيب الذي يحتاجه لمنع التجعد والحفاظ على مظهره الناعم والمفرود.

يمكنك تكرار هذه الوصفات بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج، حيث ستحصلين مع الوقت على شعر يشبه الحرير في نعومته وبريقه، دون الحاجة لاستخدام المنتجات الكيميائية أو التوجه إلى صالونات التجميل.

ودعي التجاعيد واحصلي على شعر مفرود بشكل طبيعي