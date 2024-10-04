ملعقة من الفازلين لازالة الشعر من الجسم والوجه سحرية في نتيجتها والطريقة غير مؤلمة مثل الطرق العادية

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رياض - احمد صلاح - من أكثر الأمور التي تسبب الضيق والإزعاج للفتاة هي تواجد الكثير من الشعر في وجهها أو بشرتها، وهذا الأمر بطبيعة الحال يسبب لها الضيق ولذلك تسعى بشكل دائم لإزالة هذا الشعر بشتى الطرق، ويعد الفازلين من أهم المنتجات التي نتمكن من استخدامها في وصفات إزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم لفعاليته في ترطيب البشرة ومنحها النضارة ولخصائصه التي بدورها تزيل الشعر من جذوره، وفي هذا المقال سنتعرف على وصفة الفازلين لإزالة الشعر من الجسم والوجه بسهولة دون التهاب البشرة أو احمرارها.

ملعقة من الفازلين لازالة الشعر من الجسم والوجه

(وصفة الفازلين والكركم وطحين الحمص لإزالة الشعر من الجسم)

المكونات:

ملعقة صغيرة من الفازلين.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من طحين الحمص.

عدد 3 ملاعق من الحليب السائل.

طريقة التحضير:

أولا: في البداية يتم خلط الكركم وطحين الحمص والحليب السائل في وعاء مناسب حتى نحصل على قوام متماسك.

ثانيا: ومن ثم يتم إضافة الفازلين إلى هذه المكونات ونقوم بتقليب الوصفة جيدا.

ثالثا: ثم نقوم بوضع الوصفة على الوجه وخصوصاً مناطق الشعر الزائد ونتركها لمدة عشر دقائق حتى يجف.

رابعا: وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الدافئ وتمرير قطعة من الثلج على البشرة لغلق المسام.

خامسا: ومن أجل نتائج فعالة يتم عمل هذه الوصفة بشكل يومي حتى تحصلي على بشرة خالية من الشعر.

فوائد الفازلين للبشرة

يمكننا التعرف على أهم فوائد استخدام الفازلين للبشرة من خلال الآتي:

الفازلين مناسب جدا للبشرة حيث إنه يساعدنا على إزالة التجاعيد من الوجه.

كما يجعل لدينا بشرة ناعمة وخالية من البقع السوداء وذات لون موحد.

وضع الفازلين على البشرة من أهم الطرق التي تساعد على معالجة الجروح والتئامها.

حاجز وقائي يزيل البكتيريا ويمنعها من الوصول إلى الجروح.

الفازلين من أهم الوصفات التي تقضي على جفاف الوجه بما في ذلك جفن العين والشفاه.

يساعد على تخفيف الحكة الجلدية عند الإصابة بالجفاف أو الحساسية.

وضع الفازلين على البشرة يساعد على إزالة آثار منتجات التجميل التي يتم وضعها على الوجه.