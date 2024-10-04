فوائد زيت الزيتون على البشرة قبل النوم مع وصفات طبيعية

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رياض - احمد صلاح - يتم استخدام زيت الزيتون في العناية بالبشرة منذ العصور القديمة، حيث كان شائعاً بين العديد من الفتيات في مصر كمستحضر تجميلي، حيث فضلته الملكة كليوبترا بشدة على العديد من الوصفات واستخدمته على بشرتها، واليوم أصبح زيت الزيتون يحظى باهتمام واسع وشعبية كبيرة نظرًا لفوائده العديدة للبشرة، إذ ينصح خبراء التجميل باستخدامه بفضل قيمته العالية وخطه في العديد من مستحضرات التجميل، في هذا المقال سنستعرض أهم فوائد زيت الزيتون للوجه، خاصة عند استخدامه قبل النوم.

فوائد زيت الزيتون للوجه قبل النوم

يعمل زيت الزيتون على تنعيم البشرة وجعلها نضرة ذات ملمس طري ناعم خاصة عند تركه على الوجه طوال الليل.

يساهم زيت الزيتون في القضاء على الخطوط الدقيقة حول العينين عند وضعه قبل النوم.

يعد زيت الزيتون منظف طبيعي للبشرة، حيث يمكن استخدامه لإزالة المكياج والشوائب المتراكمة على الوجه.

وصفات طبيعية من زيت الزيتون للوجه قبل النوم

كريم زيت الزيتون الليلي:

المكونات

نصف كوب زيت زيتون.

ربع كوب ماء.

ربع كوب خل.

الطريقة

تُخلط جميع المكونات جيدًا ثم توضع على الوجه قبل النوم، ثم يُغسل في الصباح بالماء الدافئ وانتظري النتيجة المذهلة.

زيت الزيتون وزيت الورد

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

6 قطرات من زيت الورد.

الطريقة

تُخلط جميع المكونات مع بعضها البعض في وعاء صغير وعميق.

ثم قومي بتوزيع الخليط على وجه نظيف مغسول بالماء الدافئ بلطف ويُترك حتى الصباح.

ثم يُغسل وينشف جيداً للحصول على بشرة مشدودة.

زيت الزيتون والثوم

يُساعد خليط زيت الزيتون والثوم في التخلص من حب الشباب والندبات بشكل جدًا مؤثر، حيث يحتوي الثوم على مركب الأليسين الذي يمتاز بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.

المكونات

5 فصوص من الثوم المهروس.

زيت الزيتون.

طريقة التحضير