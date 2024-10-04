انت الأن تتابع خبر "كنز من كنوز الدنيا جوه بيتك".. عصير واحد فقط مهمل قادر على إعادة شبابك ومعالجة 80% من الأمراض وينسف جرثومة المعدة.. النتيجة مبهرة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر عصير الملفوف من المشروبات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات، مما يجعله مفيدًا للصحة بشكل عام و يستخدم هذا العصير كجزء من النظام الغذائي الصحي، وله فوائد صحية متعددة نظرًا لمحتواه الغني بالفيتامينات، المعادن، والمركبات الكيميائية النباتية ولكن كأي غذاء طبيعي، هناك بعض المحاذير المرتبطة بتناوله بكميات كبيرة.
فوائد عصير الملفوف
- يحتوي عصير الملفوف على مادة الغلوكورافينين، التي يحوله الجسم إلى مادة سولفورافين، وهي تعمل كمضاد للأمراض ومقاوم للالتهابات، وهذا يُسرّع من عملية الشفاء ويعزز مناعة الجسم.
- يعمل عصير الملفوف على التقليل من خطر الإصابة بالسرطان، مثل سرطان الثدي، والرئة، والمعدة، والبروستاتا، والجلد.
- يساهم عصير الملفوف في الحفاظ على بطانة المعدة المخاطية، وهذا يقلل من ارتجاع الأحماض والوقاية من قرحة المعدة بفضل مركب السولفورافين الذي يحتوي عليه.
- بفضل احتوائه على الأوميغا-3 وعنصر السيلينيوم، يعمل عصير الملفوف على خفض ضغط الدم والوقاية من الجلطات، مما يحافظ على صحة القلب.
- يحتوي عصير الملفوف على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمطهر طبيعي للقولون، مما يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيف القولون.
- التخفيف من التهاب المفاصل الروماتويدي
- بفضل السيلينيوم الموجود في عصير الملفوف، يعمل هذا العصير كمضاد للالتهابات ويساهم في تخفيف التهابات المفاصل وأعراضها.
- يُسرّع عصير الملفوف من علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، ونزلات البرد، والتهابات القصبات الهوائية، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.
- يعمل عصير الملفوف على تعزيز الهضم وتحفيز التخلص من الفضلات، مما يجعله مفيدًا في برامج فقدان الوزن.