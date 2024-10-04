"كنز من كنوز الدنيا جوه بيتك".. عصير واحد فقط مهمل قادر على إعادة شبابك ومعالجة 80% من الأمراض وينسف جرثومة المعدة.. النتيجة مبهرة!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر عصير الملفوف من المشروبات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات، مما يجعله مفيدًا للصحة بشكل عام و يستخدم هذا العصير كجزء من النظام الغذائي الصحي، وله فوائد صحية متعددة نظرًا لمحتواه الغني بالفيتامينات، المعادن، والمركبات الكيميائية النباتية ولكن كأي غذاء طبيعي، هناك بعض المحاذير المرتبطة بتناوله بكميات كبيرة.

فوائد عصير الملفوف