انت الأن تتابع خبر "هيحسدوكي من جماله"..!! زبده الشيا لفرد الشعر الجاف وبديل الكرياتين في المنزل طريقه موفره واقتصاديه.. شوف النتيجه بعد الاستخدام مباشرة.. !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر زبدة الشيا من أبرز المكونات الطبيعية المستخدمة في مجال العناية بالشعر، يستخرج هذا المنتج من ثمار شجرة الشيا، ويتميز بقوامه الكريمي وخصائصه المرطبة والمغذية.

فوائد كريم زبدة الشيا للشعر

يحتوي كريم زبدة الشيا على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب الشعر الجاف والتالف، مما يمنحه لمعانا ونعومة.

غني بالفيتامينات مثل فيتامين A وE، مما يساعد في تعزيز صحة فروة الرأس والشعر، ويقوي بصيلات الشعر.

يساعد في تقليل التجاعيد والتشابك، مما يسهل تسريح الشعر ويمنع تكسره.

يشكل الكريم طبقة واقية على الشعر، تحميه من العوامل البيئية الضارة مثل التلوث وأشعة الشمس.

يمتاز بخصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تهدئة فروة الرأس المتهيجة وتقليل القشرة.

كيفية استخدام كريم زبدة الشيا

يمكن استخدامه كمرطب يومي عن طريق أخذ كمية صغيرة وتوزيعها على أطراف الشعر الجاف.

يمكن وضعه كقناع للشعر عن طريق تطبيقه على الشعر بالكامل وتركه لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو.

يستخدم لحماية الشعر من الحرارة عند استخدام أدوات التصفيف مثل المجفف أو مكواة الفرد.

يفضل استخدام كريم زبدة الشيا بعد غسل الشعر بالشامبو، حيث يكون الشعر رطبا ويستطيع امتصاص العناصر المغذية بشكل أفضل.

يمكن خلطه مع زيوت أخرى مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لتعزيز فوائده.