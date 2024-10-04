العالم اليوم - علي خامنئي: إسرائيل لن يكتب لها "البقاء"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 11:23 صباحاً - أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الجمعة، أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل "مشروع تماما".

متحدثا باللغة العربية، في خطوة نادرة الحدوث في خطبة الجمعة التي ألقاها لأول مرة في طهران بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، قال خامنئي “عملية قواتنا المسلحة قبل ليال قليلة كانت قانونية ومشروعة تماما" في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وقال، خامنئي وإلى جانبه بندقية، إن الهجوم الصاروخي الإيراني "هو عقاب الحد الأدنى" على جرائم إسرائيل، مضيفا أن بلاده "لن تماطل أو تتعجل في أداء ما عليها" في مواجهة إسرائيل.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي إن إسرائيل لن يكتب لها "البقاء"، مضيفا أن كل ضربة ضد إسرائيل تخدم المنطقة بأجمعها.

جاء في خطبة الجمعة:

إسرائيل تتظاهر بالنصر من خلال الاغتيالات وقتل المدنيين.

سنواجه أي رد إسرائيلي بكل صلابة وبشكل حاسم.

لن نتأخر أو نتسرع في الرد على إسرائيل.

خطوة قواتنا في مساندة غزة قبل أيام قانونية وتحظى بالشرعية الكاملة.

العدو يريد تدمير المقاومة وتظاهر بالانتصارات والقتل.

سلوك إسرائيل في الآونة الأخيرة أدى إلى إشعال الغضب وتعزيز المقاومة.

"طوفان الأقصى" تحرك مشروع وطبيعي للشعب الفلسطيني.

إسرائيل عجزت عن توجيه ضربة مؤثرة لقوى المقاومة فلجأت إلى سياسة الاغتيالات.

لا يحق لأحد أن يلوم اللبنانيين على مساندتهم لغزة.