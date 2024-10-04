أخبار اليمن : 40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى

40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصىأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان لها، عدد المصلين بنحو 40 ألف مواطن فلسطيني، لافتة إلى منع الإجراءات الإسرائيلية القمعية آلاف آخرين من الوصول للأقصى للصلاة.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين بالضرب والدفع عند باب الأسباط، ومنعت الشبان من دخول البلدة القديمة من القدس للصلاة في المسجد الأقصى.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، عمدت قوات الاحتلال للتشديد من إجراءاتها على أبواب الأقصى وعند مداخل البلدة القديمة، وتمنع المواطنين من القدس وفلسطينيي 48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.