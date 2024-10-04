انت الأن تتابع خبر "استعدي لفرحك بخلطة بياض الثلج".. كولاجين القهوة والبانثينول لتفتيح البشرة وإزالة البقع والاسمرار.. مش هتحتاجي ولا نقطة مكياج!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من النساء عن حلول طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات وآثار حب الشباب، إذ أن إشراقة الوجه تعكس صحة البشرة وتعتبر رمزا للجمال، في هذا الإطار تم اكتشاف خلطة طبيعية تعتمد على القهوة وكريم البانثينول لتفتيح البشرة وترطيبها، بالإضافة إلى تقليل التصبغات الداكنة، وسنعرض فيما يلي كيفية إعداد هذه الوصفة.

مكونات وصفة كولاجين القهوة وكريم بانثينول

تتألف هذه الطريقة من عناصر متوفرة وبسيطة توجد عادة في كل بيت، وسنستعرض لكم هذه المكونات فيما يلي (معلقة كبيرة من كريم بانثينول، معلقة من مسحوق القهوة، معلقة من زيت الزيتون، معلقة من زيت جوز الهند).

خطوات تحضير وصفة كولاجين القهوة وكريم بانثينول

ضعي جميع المكونات في وعاء.

امزجيها جيدا حتى تتجانس.

ضعي الخليط على الوجه.

اتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسليه بالماء.

ستلاحظين النتائج من أول استخدام حيث تختفي التصبغات والتجاعيد.

الوصفة الثانية لتفتيح البشرة بالكركم

أما الكركم، فهو من المواد الطبيعية المعروفة بقدرتها على تفتيح البشرة وإزالة التصبغات، إليك خطوات تحضير الوصفة: