أخبار اليمن : الأمطار تعود من جديد.. هذه تفاصيل الطقس

الأمطار تعود من جديد.. هذه تفاصيل الطقستوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، لحج، أبين، عدن، الضالع، إب، ريمة والمحويت.

وقد تمتد الأمطار غرباً إلى أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة ومحافظة الحديدة وشرقاً حتى مرتفعات محافظتي شبوة، حضرموت.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات المهرة، حجة وغرب صعدة.

وحسب المركز هطلت يوم أمس أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة وكانت في مجملها خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية والسواحل الجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى وسهل تهامة.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية أثناء هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.