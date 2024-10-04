انت الأن تتابع خبر "طبيبة هندية مشهورة قالتلي عليها".. وصفة الطماطم والقهوة للتخلص من الشيب والشعر الأبيض نهائيا.. هيختفي من أول استعمال! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ظهور الشعر الأبيض مصدر إزعاج للعديد من النساء، مما يدفعهن للبحث عن حلول طبيعية للتخلص منه، هذه الحلول تمنح نتائج إيجابية سريعة عند الاستخدام الأول، ومكوناتها متاحة في المنزل ولا تشكل خطرا على صحة الشعر، وقد وجدنا وصفة بسيطة وفعالة باستخدام الطماطم، التي تحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة لصحة الشعر وتعمل على التخلص من الشيب وتقلل من تساقط الشعر، بالإضافة إلى ذلك تحتوي الطماطم على عناصر غذائية مهمة مثل المغنيسيوم، الحديد، والصوديوم.

مكونات وصفة الطماطم للتخلص من الشيب

الوصفة تحتوي على مجموعة من المكونات السهلة والمتوفرة في كل بيت، وتعتبر الطماطم مكونا رئيسيا فيها، وفيما يلي نعرض تفاصيل المكونات.

حبة من الطماطم.

معلقة كبيرة من مسحوق القهوة.

معلقة من زيت الزيتون البكر.

معلقة من الزبادي.

خطوات تحضير وصفة الطماطم والقهوة

تحضر الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة ونوضحها لكم من خلال التالي