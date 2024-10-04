انت الأن تتابع خبر وزير الخارجية الإيرانية يصل إلى العاصمة بيروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل مطار رفيق الحريري الدولي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بطائرة إيرانية، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.



ويأتي ذلك في أول زيارة لمسؤول إيراني منذ اغتيال الاحتلال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وتكثيف غاراتها على مناطق عدة في البلاد.



وأوردت الوكالة "وصلت في هذه الاثناء، الى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة ايرانية، تقل وزير الخارجية الدكتور عباس عراقجي"، على أن يلتقي رئيسي الحكومة والبرلمان اللبنانيين.



وأكدت الخارجية الإيرانية ثبات طهران في تضامنها مع شعب لبنان الشجاع.



وشددت على الجميع بالمنطقة إدراك الوضع الخطير الذي يواجهه لبنان.