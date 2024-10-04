نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الموسيقة العربية.. تفاصيل وموعد وأسعار تذاكر حفل تامر عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا، والتي من المقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر الجاري، ضمن مهرجان الموسيقة العربية في دورتة ال 32.

ومن المتوقع أن يقدم تامر عاشور مجموعة من اغانية الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "هيجيلي موجوع، خليني في حضنك، وادع وداع، تيجي نتراهن، قولوله سماح، كان موضوع".

وجاءت أسعار تذاكر حفل تامر عاشور كالتالي:

الفئة الأولي 1000 جنية

الفئة الثانية 1500 جنيه

الفئة الثالثة 2000 جنيه

الفئة الرابعة 2500 جنيه

الفئة الخامسة 3000 جنيه

الفئة السادسة 3500 جنيه

أخر أعمال تامر عاشور

الجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر عاشور، هي أغنية "وداع وداع" والأغنية من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر، حيث حققت الأغنية 2 مليون مشاهدة حتى الآن عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".