نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد المنعم يغادر إلى فرنسا لإتمام تعاقده مع نيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر القاهرة منذ قليل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متوجهًا إلى فرنسا لإتمام انتقاله لنادي نيس.

وكان النادي الأهلي قد اتفق في وقت سابق مع النادي الفرنسي على انضمام المدافع الدولي إلى صفوفه مقابل ٤ مليون يورو.

ومن المقرر أن يخضع عبد المنعم للكشف الطبي في نادي نيس قبل إعلان النادي الفرنسي التعاقد معه بشكل رسمي.

وكان النادي الأهلي قد وافق على رحيل عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي بسبب رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.