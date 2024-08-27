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محمد عبد المنعم يغادر إلى فرنسا لإتمام تعاقده مع نيس

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أحمد جودة - القاهرة - غادر القاهرة منذ قليل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، متوجهًا إلى فرنسا لإتمام انتقاله لنادي نيس.

وكان النادي الأهلي قد اتفق في وقت سابق مع النادي الفرنسي على انضمام المدافع الدولي إلى صفوفه مقابل ٤ مليون يورو.

ومن المقرر أن يخضع عبد المنعم للكشف الطبي في نادي نيس قبل إعلان النادي الفرنسي التعاقد معه بشكل رسمي.

وكان النادي الأهلي قد وافق على رحيل عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي بسبب رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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