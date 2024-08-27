نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة زد.. تاريخ مواجهات الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لمواجهة هامة ومرتقبة أمام نظيره نادي زد ٱف سي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر 2023/2024.

وحقق فريق الإسماعيلي الفوز على حساب نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة، بركلات الترجيح بعدما حقق الفريقان التعادل بهدف لكل منهما خلال وقت المباراة الأصلي وانتهاء الوقت الإضافي بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمت الفوز وبلوغ النهائي لصالح الدراويش.

أرقام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر قبل مواجهة زد

وصل فريق الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس مصر 26 مرة خلال تاريخ مشاركته في البطولة، حقق الفوز في 6 منها، وواجه خلالها 10 فرق هم:

الزمالك 7 مرات

الاهلي 6 مرات

غزل المحلة 4 مرات

الإتحاد السكندري مرتين

المقاولون العرب مرتين

بور فؤاد مرة واحدة

جولدي مرة واحدة

حرس الحدود مرة واحدة

وادي دجله مرة واحدة

زد إف سي مرة واحدة

شارك فريق الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر للمرة الأولى موسم (50/51) بعد تخطيه فريق السويس بهدفين مقابل هدف، ليواجه الأهلي يوم 25 مارس 1951 وينال الهزيمة بهدف نظيف.

سجل لاعبو الإسماعيلي خلال مشاركات الفريق بنصف نهائي كأس مصر 25 هدف، فيما استقبلت شباكه 39 هدف، حقق الفوز خلال 6 مواجهات وخسر خلال 19 مباراة، وصعد الفريق بركلات الترجيح مرة واحدة فيما تم اقصاؤه من نصف نهائي كأس مصر بركلات الجزاء الترجيحية 4 مرات.

البنا حكمًا لمباراة الإسماعيلي وزد في نصف نهائي كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود البنا حكمًا لمباراة الإسماعيلي وزد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر 2023/2024.

يعاون البنا كلا من، هاني عبد الفتاح وهاني خيري، إلى جانب السيد شعبان حكما رابعا، ومحمود ناجي حكمًا لتقنية الفيديو، وأسامة عبد اللطيف حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

وتنطلق صافرة مباراة فريق الإسماعيلي ونظيره فريق زد إف سي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تُذاع المبارة عبر مجموعة قنوات اون سبورت الرياضية، حيث تعد المالك الحصري لإذاعة مباريات البطولة.