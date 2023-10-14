حصاد جولة مثيرة في مجموعتي القاهرة والجيزة للقسم الثالث

5- فوز فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى على فريق اطفيح بقيادة شوقى محمد بهدف دون رد سجله على شعبان.

محمد يوسف

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