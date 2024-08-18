السعودية تذهل العالم بملعب نيوم ..تصميم خيالي ليس له شبيه على وجه الكرة الأرضية - صور

انت الأن تتابع خبرالسعودية تذهل العالم بملعب نيوم ..تصميم خيالي ليس له شبيه على وجه الكرة الأرضية - صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصميم خيالي وفريد من نوعه يوحي أن معلب نيوم المزمع انشاءها في المملكة العربية السعودية سيكون فريد من نوعه وليس له شبيه في وجه الكرة الأرضية .

وسبق أن كشفت المملكة العربية السعودية عن تصميم مدهش لملعب "نيوم"، أحد الملاعب المرشحة لاستقبال مباريات كأس العالم 2034 الذي تستضيفه المملكة، حيث ومن المقرر أن تقام البطولة في 5 مدن رئيسة، هي: الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، إضافة إلى نيوم التي تمثّل أحد أهم المشاريع الكبرى لمدن المستقبل في المملكة والعالم بأسره.

وستبني المدن الخمس المستضيفة (15) ملعبًا متطورًا، منها 11 ملعبًا جديدًا بالكامل، إذ ستضم الرياض 8 ملاعب مُخصّصة لاستضافة مباريات كأس العالم، بما فيها استاد الملك سلمان الجديد الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج.

ومن المقرر أن يستضيف استاد الملك سلمان الجديد المواجهتين الافتتاحية والنهائية للبطولة، على أن يُصبح الاستاد الرئيس الجديد للمنتخب السعودي.