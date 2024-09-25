نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنصلية السعودية في هيوستن تحذر رعاياها في فلوريدا من «هيلين» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت القنصلية العامة للمملكة في هيوستن جميع المواطنين السعوديين الموجودين في ولاية فلوريدا، إلى ضرورة متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية بشأن العاصفة الاستوائية «هيلين»، وتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في الولاية.

وأكدت القنصلية أهمية متابعة الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية المحلية والبقاء على اطلاع دائم على آخر تطورات العاصفة.

ودعت المواطنين للتواصل مع القنصلية عند الحاجة عبر هواتف الطوارئ التالية: - 281-917-8305 - 281-917-8658 - 281-889-0570