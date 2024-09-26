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أحمد جودة - القاهرة - قال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق إنه لعب مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك عام 94 في غير مركزه، حيث لعب في مركز الجناح وليس وسط الملعب أو المدافع.

محمود أبو الدهب: لعبت السوبر الأفريقي 94 في غير مركزي والمباراة اتسمت بالخشونة

وأضاف أبو الدهب خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" هذه المباراة كانت مليئة بالخشونة والحكم لم يكن على المستوى المطلوب، كنا ذاهبين هذه المباراة للفوز على الزمالك والجميع كان يتوقع ذلك".

وواصل:" مباريات القمة بشكل عام تحتاج إلى تركيز كبير، قبل مباريات الديربي كنا نذاكر اللاعبين بشكل كبير، وفي نفس العام حققنا الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة".

تابع:" إيمانويل كان يستحق الطرد في هذه المباراة، فهو لعب بخشونة كبيرة، ومحمد يوسف لعب بخشونة متعمدة ضد حسين عبد اللطيف وكان يستحق الطرد في هذه اللعبة، لكنه لم يكن يستحق الطرد في كرة أشرف يوسف".