نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يتحدى النقص العددي ويقسو على كارباج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدى توتنهام الإنجليزي، النقص العددي الذي عانى منه، وحقق فوزا كبيرا 3-0 على ضيفه كارباج أجدام الأذربيجاني، مساء الخميس، في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري في الدوري الأوروبي.

توتنهام يتحدى النقص العددي ويقسو على كارباج

واضطر توتنهام للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة، عقب طرد رادو دراجوسين في الدقيقة الثامنة، وبعدها بدقائق افتتح بيرنان جونسون، التسجيل للفريق اللندني مبكرا في الدقيقة 12.

وأضاف باب سار، الهدف الثاني لصالح توتنهام في الدقيقة 52، فيما تكفل دومينيك سولانكي، بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 68.

ويأتي هذا الفوز ليمنح توتنهام هوتسبير دفعة معنوية، قبل مباراته المهمة أمام مانشستر يونايتد في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

