نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: مباريات الأهلي والزمالك بلا مقاييس وكولر قد يفاجئ بتشكيلة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، إن مباريات القمة أمام الزمالك ليست لها أي مقاييس أو اعتبارات، وأكبر دليل على ذلك فوز الأبيض على الأحمر بهدفين لهدف في بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي.

هشام حنفي: الأهلي أجهز من الزمالك على المستوى الفني

ضاف حنفي خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "في الواقع الأهلي أجهز من الزمالك على المستوى الفني وعلى مستوى النتائج، ومن الوارد أن نرى غدًا كولر يدفع بثنائي جديد في تشكيل الأحمر".

وواصل:" كولر مدرب يحب الاعتماد على ثلاثي في وسط الملعب يقوموا بعمل كل شيء والأقرب الدفع بإمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية، فهو يعتمد على الشكل الجماعي أكثر من المهاري".

تابع:" كولر دائما يجهز مفاجآت ومن الوارد أن نرى غدًا لاعب جديد في خط الهجوم أمام الزمالك، فعلها قبل ذلك مع برونو سافيو وكريم فؤاد وفي أكثر من مناسبة أخرى".