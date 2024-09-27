نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صورها بفستان زفاف.. ملك قورة تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ملك قورة ترند محرك البحث جوجل وذلك بعد نشرها عدة صور بفستان الزفاف مما لفتت انتباه الجمهور لأنها لم تتحدث عن أي تفاصيل بخصوص هذا الأمر ولكن اتضح أنه احتفال بحنتها.

سبق، وأثارت الفنانة ملك قوره الجدل مؤخرا بعدما خطفت الأنظار من أحدث جلسة تصوير جديدة، خضعت لها مؤخرًا أمام شاطئ البحر اثناء قضاء عطلتها الصيفية، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية ملابس بحر، أبرزت جمالها ورشاقتها، وكتبت: "آخر أيام الصيف.. شمس ورمال وبحر ونعناع مثلج".

وكانت آخر أعمال ملك قورة هو فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.