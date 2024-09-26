العالم اليوم - حزب الله يؤكد مقتل القيادي بصفوفه محمد سرور بضربة إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 سبتمبر 2024 11:18 مساءً - أكد حزب الله اللبناني في بيان، فجر الجمعة، مقتل القيادي في صفوفه محمد حسين سرور في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال حزب الله في بيان إن سرور الملقب بـ"الحاج أبو صالح"، من مواليد 1973 بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، قتل في غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الخميس، مقتل سرور، قائد الوحدة الجوية في حزب الله.

وقال الجيش في بيان: "اليوم 26 سبتمبر 2024، وبتوجيه استخباراتي دقيق من سلاح الجو وشعبة المخابرات، هاجمت الطائرات المقاتلة مدينة بيروت وقتلت محمد حسين سرور، قائد الوحدة الجوية في منظمة حزب الله".

وأضاف: "قام سرور بترويج وتوجيه وقيادة العديد من الهجمات الجوية، بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز على إسرائيل".

وتابع البيان: "في السنوات الأخيرة، كان سرور أحد قادة مشاريع إنتاج الطائرات بدون طيار في لبنان، وأنشأ مواقع لتصنيع المتفجرات وتجميع المسيرات في لبنان، وكان بعضها يقع تحت مباني مدنية في العاصمة ومناطق أخرى في لبنان".

وأكمل: "انضم سرور إلى تنظيم حزب الله في الثمانينات وقام بأدوار متنوعة منها قائد وحدة صواريخ الأرض جو ووحدة عزيز في قوة الرضوان، وكذلك أرسله حزب الله إلى اليمن للعمل على قضية المنظومة الجوية التابعة لسلطة الإرهاب الحوثية".

واختتم البيان بالقول: "خلال حرب (السيوف الحديدية) روّج ونفذ العديد من المخططات الإرهابية بطائرات من دون طيار منها المسيرات والقطع الجوية المستخدمة في مهام جمع المعلومات والانقضاص، التي تم توجيهها لاستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع".

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن سلاح الجو نفذ "عملية اغتيال" في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة استهدفت شقة بثلاثة صواريخ في مبنى سكني في حي القائم، بالقرب من مدرسة القديس يوسف في الضاحية الجنوبية".

وتلقت جماعة حزب الله ضربات ثقيلة في الآونة الأخيرة باغتيال بعض كبار قادتها وانفجار آلاف أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها أعضاؤها مما تسبب في سقوط عدد من القتلى وآلاف المصابين.