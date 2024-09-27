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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق نابولي على نظيره باليرمو بخماسية مقابل لاشيء، في المباراة الهامة التي أقيمت أمس الخميس بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من منافسات الكأس الإيطالي.

نابولي يمزق شباك باليرمو بخماسية نظيفة في كأس إيطاليا

وانطلقت احداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعبي نابولي حيث أنهم سيطروا على أحداث الشوط وفي أول الدقائق في الدقيقة ال 7 من عمر المباراة نجح اللاعب سيريل نجونجي من أحراز الهدف الأول لفريقه، كما لم يتلقى أنفاسه وسجل الثاني في الدقيقة ال12 من عمر الشوط الأول.



وفي الدقيقة ال42، استطاع خوان جيسوس من تمزيق شباك باليرمو وسجل الهدف الثالث سكنت شباك حارس المنافس.

كما تمكن لاعب نابولي ديفيد ميريس السيطرة على الشوط الثاني ولم يسمح للمنافسة من تسجيل أي هدف وفي الدقيقة ال70 سجل الهدف الرابع.

وسرعان ذلك استطاع سكوت ماكتومناي من تسجيل الهدف الخامس لينهي المواجهة بخماسية نظيفه مقابل لاشيء.

وضمن أحداث اللقاء أشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء للاعب ألجوشا فاسيك في الدقيقة ال58 البطاقة الحمراء للاعب باليرمو.

