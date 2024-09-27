نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعثر أمام فيكتوريا بيلزن في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرانكفورت إيجابيًا أمام نظيره فيكتوريا بيلزن بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي 2024-2025.

أحداث مباراة فرانكفورت ضد فيكتوريا بيلزن في الدوري الأوروبي

افتتح هوجو إيكتيكي أول أهداف اللقاء لصالح فرانكفورت في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، بعد تبادل التمريرات بينه وبين راسموس كريستنسن، أنهاها إيكتيكي بتسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس جيدليكا.

وتعادل بافل سولك لصالح فيكتوريا بيلزن في الدقيقة 41، بعد تمريرة من كالفاخ إلى زميله سولك الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد الأخير تسديدة قوية بنفس القدم من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس ك أو ا سانتوس.

وسجل إيريك إيبيمبي الهدف الثاني لصالح فرانكفورت في الدقيقة 62، بعد تمريرة طولية من هوجو إيكتيكي إلى زميله إيبيمبي الذي سدد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز راسموس كريستنسن التقدم بالهدف الثالث لصالح فرانكفورت في الدقيقة 67، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن برينس أدو من تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح فيكتوريا بيلزن في الدقيقة 86، بعد تمريرة من فاتسلاف جميلكا.

ونجح فاتسلاف جميلكا في تسجيل الهدف الثالث والتعامل لصالح فيكتوريا بيلزن في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، بعد تمريرة من هافيل.

