بأقل سعر دخل المملكة.. سامسونج جالاكسي Z فليب 6 القابل للطي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة سامسونج عن أحدث إصداراتها، جهاز جالاكسي Z فليب 6، والذي يعتبر قفزة نوعية في فئة الأجهزة القابلة للطي. يتميز هذا الهاتف بمزيج من الأداء العالي والتصميم الأنيق، مما يمنح المستخدمين تجربة فريدة تجمع بين الابتكار والعملية. جالاكسي Z فليب 6 يأتي ليواصل مسيرة سامسونج في تقديم تقنيات متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين المتزايدة.

مواصفات رائدة

جالاكسي Z فليب 6 يحمل مواصفات تقنية متطورة تجعل منه واحدًا من أكثر الهواتف جاذبية في السوق. من أبرز هذه المواصفات:

المعالج : مدعوم بمعالج سناب دراجون 8 Gen 3 ثماني النواة، الذي يقدم أداءً سلسًا وسرعة فائقة.

: مدعوم بمعالج سناب دراجون 8 Gen 3 ثماني النواة، الذي يقدم أداءً سلسًا وسرعة فائقة. التخزين والذاكرة : يتوفر الهاتف بسعتين تخزين، 256 و512 جيجابايت، وكلاهما مزود بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، مما يعزز من كفاءة تعدد المهام.

: يتوفر الهاتف بسعتين تخزين، 256 و512 جيجابايت، وكلاهما مزود بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، مما يعزز من كفاءة تعدد المهام. الكاميرات : نظام كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 و12 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل لتقديم صور فائقة الوضوح.

: نظام كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 و12 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل لتقديم صور فائقة الوضوح. الشاشة: شاشة ديناميكية بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2640 بيكسل، إلى جانب شاشة صغيرة خارجية بحجم 3.4 بوصة لعرض التنبيهات والمعلومات بسرعة.

تصميم مبتكر ومزايا إضافية

جالاكسي Z فليب 6 يأتي بتصميم مبتكر يعكس التفوق الهندسي لسامسونج في الهواتف القابلة للطي. بفضل حجمه المدمج وإمكانية طيه، يسهل حمله واستخدامه في الحياة اليومية. إضافة إلى ذلك، يتمتع الهاتف بمقاومة للماء ودعم للشحن السريع، مما يعزز من مرونة الاستخدام ويجعل منه رفيقًا مثاليًا للحياة العصرية.

الألوان والأسعار

يتوفر الهاتف في مجموعة من الألوان المميزة التي تناسب مختلف الأذواق، مثل الأصفر، الرمادي، الأخضر، والأزرق. تبدأ أسعار الهاتف عالميًا من 1100 دولار لنسخة 256 جيجابايت، بينما تتراوح في المملكة العربية السعودية بين 4400 و4900 ريال سعودي، حسب سعة التخزين.

الابتكار المستمر

مع إطلاق جالاكسي Z فليب 6، تواصل سامسونج مسيرتها في دفع حدود الابتكار في مجال الهواتف الذكية. هذا الهاتف يجمع بين أحدث تقنيات الأداء الفائق وتصميم عصري يجعل منه الخيار الأمثل للمستخدمين الباحثين عن أحدث التطورات في الهواتف القابلة للطي.