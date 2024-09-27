نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. عمرو سلامة يفتح صندوق أسراره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج عمرو سلامة أسرار في بداية مسيرته الفنية، وذلك خلال حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامج الراديو بيضحك، الذي يُذاع عبر راديو 90.90.

بداية مسيرة عمرو سلامة

وقال عمرو سلامة: أنا متفهم ما يمر به هؤلاء الشباب الذي يسعون نحو دخول مجال التمثيل، لأنني في أول حياتي كنت ممثل وعملت دور وأنا صغير، ومثلت بعدها في عدد من المسارح، وأعلم أن هناك العديد من الشباب لا يعلمون كيف يدخلون هذا المجال.

واضاف عمرو سلامة: ليست هناك طريقة محددة من أجل دخول الفن، وإذا سألنا كل من يعملون به سنجد أن كل منهم دخل المجال بطريقة مختلف عن الآخر، ولكن رأيي أن الشخص يجب أن يسعى للوصول إلى هدفه وأن يتواصل مع كل من يعرفهم ولكن دون إلحاح، وأنا في بدايتي لم تكن لدي أي صلة بالوسط الفني ومعنديش واسطة، وإحساس إنك مش عارف تبدأ منين ده إحساس صعب.

أحدث أعمال عمرو سلامة

ومن ناحية أخرى، يرتبط المخرج عمرو سلامة بأكثر من عمل جديد منها فيلم شمس الزناتي مع محمد إمام، والذي يُعيد من خلاله تقديم فيلم الزعيم عادل إمام المعروض في 1991، ولكن بمعالجة درامية مختلفة، والفيلم يضم عدد من النجوم منهم عمرو عبدالجليل وأسماء جلال وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب، ومن تأليف محمد الدباح.

كما يتولى عمرو مهمة إخراج مسلسل برستيج، الذي بدأ تصويره ويعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة كل من محمد عبدالرحمن ومصطفى غريب وراندا عوض، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف إنجي أبو السعود.

آخر أعمال المخرج عمرو سلامة

وكان آخر أعمال المخرج عمرو سلامة هو فيلم «شماريخ» من تأليفه وإخراجه، ومن بطولة آسر ياسين، أمينة خليل،خالد الصاوي، مصطفى درويش، آدم الشرقاوي، سالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي.