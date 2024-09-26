نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى يونس لـ «دوت الخليج الرياضي»: عين العقل إقامة السوبر في السعودية.. والأهلي الأقرب لحسم اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إقامة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية قرار صائب جدا، ومن الصعب التوقع بنتيجة المباراة.

وتحدث مصطفى يونس في تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج الرياضي»: "على الورق والواقع النادي الأهلي الأقرب لحسم اللقب، ولكن اللاعيب المصري مش ثابت على مستوى".

يونس: من الصعب التوقع بنتيجة المباراة

وأضاف: "من الصعب التوقع بنتيحة المباراة خاصة مع هذه الأجواء، أداء اللاعبين يوم المباراة، هو الأمر الذي سيحدد الفريق الفائز، وتوقع نتيجة المباراة صعب".

وأشار يونس إلى نقاط القوة في الفريقين: "نقاط القوة عند النادي الأهلي نصف الملعب والمهاجمين، ونقاط القوة عند الزمالك نفس الأمر، ودفاع الزمالك هو نقطة ضعفه في المباراة، بينما يعاني الأهلي من مشكلة كبيرة وهي تمركز اللاعبين في الخط الدفاعي".

بيرسي تاو أفضل لاعبي الأهلي

وبسؤاله عن أفضل لاعبي الفريقين أجاب: "لفت نظري انطلاقة بيرسي تاو هذا الموسم وأتسائل كيف كان يُفكر الأهلي في رحيله، بينما في الزمالك بالتأكيد زيزو هو الورقة الرابحة".

وتحدث يونس عن إقامة السوبر الإفريقي في السعودية: "عين العقل وحاجة مشرفة إقامة المباراة في السعودية، من ناحية كل شئ، سواء تنظيم أو مكافأت، الكرة أصبحت بيزنس".

واختتم نجم الأهلي السابق: "أنا ضد من ينقتد لعب المباراة في السعودية، وحضرت مباراة الأهلي والزمالك السابقة في السعودية، كانت مثل العيد في الممكلة".