فن ومشاهير

بعد عرض أولي حلقاته.."البحث عن علا2" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض أولي حلقاته.."البحث عن علا2" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت أولي حلقات الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" الذي لقي نجاحًا كبيرًا أثناء عرض الجزء الأول منه، ويذكر أنه قد عرضت اول حلقتين منه وقد لقوا تفاعل كبير عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

 

مواعيد عرض الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا”

 

ويعرض المسلسل عبر منصة نتفليكس حلقتين كل اسبوع ويتكون المسلسل من 6 حلقات فقط ومن المتوقع أن يلقي المسلسل انتشارًا واسعًا ونجاحًا كبير في جميع حلقاته القادمة.

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من مسلسل البحث عن علا 

عودة حازم شقيق علا من جديد


ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" ظهور الفنان طارق الأبياري الذي يجسد شخصية حازم شقيق علا ويعود الثنائي مرة أخري بعد تحقيقهم نجاحًا كبيرًا سويًا في مسلسل "عايزة اتجوز" الذي عرض قبل ما يقرب من 14 سنة، ويظهر أيضًا في الجزء الثاني الفنان ظافر عابدين

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البحث عن علا 

نجوم الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا 
 

يشارك في بطولة المسلسل “ البحث عن علا ” عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري،  هاني عادل، ظافر العابدين، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

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البحث عن علا 


أحداث الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا 
 

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا في إطار رومانسي اجتماعي، وسوف تعيش هند صبري قصة حب مع ظافر العابدين خلال الأحداث، كما سيتطرق العمل لشكل حياة هند صبري بعد طلاقها من هاني عادل وعلاقتها بإبنائها.
 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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