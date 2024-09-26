انت الأن تتابع خبر "هتخلي وشك يتكلم عن نفسه"...إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة نضرة ومشرقة وخالية من التجاعيد جربي وصفة البانثينول السحرية التي ستجعلك تشعرين بالفرق!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى النساء والفتيات حول العالم للحفاظ على صحة بشرتهم ووجوههم، ولكن مع ارتفاع أسعار منتجات العناية بالبشرة وتكاليفها، تلجأ الكثير منهن إلى الطب البديل والوصفات الطبيعية وتعتبر هذه الوصفات بديلا آمنا لأنها تتكون من مكونات طبيعية، بخلاف المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قد تكون ضارة على المدى الطويل ولها آثار جانبية متعددة، ومن بين هذه الوصفات الطبيعية التي تستخدم بشكل شائع تعتبر وصفة كريم البانثينول واحدة من الخيارات الفعالة، ونستعرض الآن أبرز تفاصيلها.

مكونات الوصفة

تعتبر وصفة كريم البانثينول واحدة من أبرز الوصفات الطبيعية التي تعتني بالبشرة، حيث تحتوي على مكونات رئيسية تتميز بفعاليتها الطبيعية في تفتيح البشرة وتمنحها اللون الوردي، فضلا عن قدرتها على تقليل التجاعيد خصوصا حول منطقة العين، المكونات الأساسية لهذه الوصفة هي:

كريم بانثينول.

ملعقة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

ماء ورد.

قطن طبيعي.

طريقة تحضير الوصفة

إحضار وعاء نظيف صغير.

أضيفي جميع المكونات المذكورة إلى الوعاء، ثم قومي بخلطها جيدا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس خال من أي كتل خشنة.

اغسلي وجهك بشكل جيد باستخدام المنظف الملائم لنوع بشرتك.

ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة عشرين دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

استخدمي المرطب المناسب لبشرتك بعد أن تقومي بإزالة الخليط.

نصائح إضافية لاستخدام الوصفة بفعالية:

التكرار: يفضل استخدام الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

اختبار الحساسية: من المهم دائما إجراء اختبار حساسية بسيط على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدام أي مكون جديد، خاصة الليمون، لتفادي أي تفاعلات غير مرغوب فيها.

الحماية من الشمس: بما أن عصير الليمون قد يجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس، ينصح باستخدام واق من الشمس بعد تطبيق الوصفة.

نتائج متوقعة من وصفة كريم البانثينول: