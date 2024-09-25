انت الأن تتابع خبر ”ولا بشرة البيبي!"... زيت الزيتون مع الزبادي هيرجعلك نضارة بشرتك حتى لو عمرك 70 سنة هترجعي عمرك اللي راح يامدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد زيت الزيتون أحد أهم الزيوت الطبيعية الغنية بالفوائد للبشرة، فهو لا يساعد فقط في تحسين لون البشرة، بل يعمل أيضًا على إزالة البقع وآثار الحبوب، كما يساهم في تفتيح المناطق الداكنة الى جانبه، يعتبر الزبادي منتجًا طبيعيًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة البشرة وتزيد من نضارتها…. في هذا المقال، سنتناول كيفية دمج زيت الزيتون مع الزبادي في وصفة فعالة لتجديد شباب البشرة.

وصفة زيت الزيتون مع الزبادي

تعد هذه الوصفة من بين الوصفات الطبيعية الأكثر فعالية لتفتيح البشرة وتقليل التجاعيد وتتميز بمكوناتها البسيطة والمتوفرة في كل منزل ومكوناتها كالتالي:

كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة ماء الورد

ملعقة خميرة

طريقة التحضير:

ابدئي بخلط الزبادي مع ماء الورد في وعاء.

أضيفي ملعقة الخميرة واستمري في المزج حتى تمتزج المكونات جيدًا

وبعد ذلك، أضيفي زيت الزيتون وقلبي الخليط حتى يصبح متجانسًا.

ضعي المزيج على بشرتك واتركيه حتى يمتص بالكامل.

وصفة الزيوت الطبيعية

هذه الوصفة مفيدة لتحسين مرونة البشرة وتخفيف التجاعيد، بفضل مكوناتها المغذية ومكوناتها كالتالي:

ملعقة زيت زيتون

ملعقة زيت قرنفل

ملعقة زيت سمسم

ملعقة زيت جوز الهند

طريقة التحضير: