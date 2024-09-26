نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 41534 شهيدا فلسطينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن أكثر من 30 قتيلا وصلوا إلى المستشفيات وعشرات المصابين منذ فجر اليوم الخميس، إثر الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و86 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، لافتة إلى أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت وزارة الصحة في بيانها أن "حصيلة العدوان الاسرائيلي المستمر على القطاع، ارتفعت إلى 41534 شهيدا و96092 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة في وقت سابق اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق النازحين في مدرسة الفالوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ووسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على القطاع، حيث واصل الطيران الإسرائيلي شن غارات مكثفة على منازل وخيام نازحين في مواقع متفرقة بالقطاع، فيما وسعت المدفعية الإسرائيلية من نطاق نسفها المنازل وقصفها المربعات السكنية لدفع قاطنيها على النزوح.

واستشهد وأصيب العشرات من الأهالي جراء المجازر التي نفذت بحق النازحين والهجمات على المنازل التي تأوي عددا كبيرا من النازحين.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة معظم ضحاياها من الأطفال والنساء، كما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة