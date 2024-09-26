نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمنس الألمانية.. تكشف عن أول «قطار كهربائي» فائق السرعة في مصر نقلة نوعية في مجال نقل البضائع والركاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أزاحت شركة سيمنس الألمانية الستار عن أول قطار كهربائي مصري لنقل البضائع من طراز فيلارو مصر، وذلك خلال فعاليات معرض النقل الألماني InnoTrans.

مشروع القطار الكهربائي السريع

أتمت سيمنس تصنيع أول قطارين من إجمالي 14 قطارًا مخططًا، ومن المقرر تشغيل هذين القطارين على شبكة القطار الكهربائي السريع، تحديدًا على الخط الأول الممتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح.

يهدف هذا المشروع إلى ربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، مما يجعله بمثابة قناة السويس البرية.

القطار الكهربائي السريع.. محور التنمية والربط

تشير أحدث تقارير وزارة النقل إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الشاملة، فبالإضافة إلى كونها شريانًا للنقل، ستخدم الشبكة مجموعة متنوعة من المناطق الحيوية:

1. المناطق الصناعية:

- ستربط الشبكة مراكز صناعية قائمة وجديدة، بما فيها:

حلوان.

15 مايو.

برج العرب.

السادس من أكتوبر.

المنيا الجديدة.

أسيوط الجديدة.

مناطق صناعية أخرى.

2. الوجهات السياحية:

ستعزز الشبكة الوصول إلى مواقع سياحية متنوعة:

- ثقافية وتاريخية: كالجيزة والأقصر وأسوان وأبو سمبل

- دينية

- شاطئية: مثل مناطق البحر الأحمر

- وجهات سياحية أخرى في أنحاء مصر

3. المناطق الزراعية الجديدة:

ستدعم الشبكة مشاريع التوسع الزراعي في مناطق مثل:

- الدلتا الجديدة

- مستقبل مصر

- جنة مصر

- غرب المنيا

- توشكى

- شرق العوينات

بهذا، تهدف شبكة القطار الكهربائي السريع إلى تحقيق تكامل بين قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة، مما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

قطار كهربائي

قطار كهربائي مصري

شركة سيمنس الألمانية.. عملاق التكنولوجيا والابتكار

قطار كهربائي، تعد شركة سيمنس (Siemens AG) واحدة من أكبر الشركات الصناعية في أوروبا وإحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا والابتكار، تأسست الشركة في عام 1847 على يد فيرنر فون سيمنس وشريكه يوهان جورج هالسكه، وقد نمت منذ ذلك الحين لتصبح عملاقًا متعدد الجنسيات يعمل في مجالات متنوعة.

المجالات الرئيسية

تعمل سيمنس في عدة قطاعات رئيسية:

1. الطاقة: تطوير حلول توليد الطاقة والنقل والتوزيع.

2. الصناعة: أتمتة المصانع وتقنيات التصنيع المتقدمة.

3. البنية التحتية الذكية: حلول للمدن الذكية والمباني والشبكات الكهربائية.

4. النقل: أنظمة السكك الحديدية والقطارات وإدارة حركة المرور.

5. الرعاية الصحية: معدات التصوير الطبي وتقنيات التشخيص.

الابتكار والتكنولوجيا

تستثمر سيمنس بكثافة في البحث والتطوير، مما يجعلها في طليعة الابتكار التكنولوجي. بعض مجالات التركيز الرئيسية تشمل:

- الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

- التحول الرقمي للصناعة (الصناعة 4.0)

- تقنيات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية

- التنقل الكهربائي والمستدام.

التواجد العالمي

تعمل سيمنس في أكثر من 200 دولة حول العالم، مع وجود قوي في:

- أوروبا (خاصة ألمانيا)

- الأمريكتين

- آسيا والمحيط الهادئ

- الشرق الأوسط وإفريقيا

المسؤولية الاجتماعية والاستدامة

تلتزم سيمنس بمبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. تشمل مبادراتها:

- خفض انبعاثات الكربون

- تعزيز الاقتصاد الدائري

- دعم التعليم والتدريب المهني

- تعزيز التنوع والشمول في مكان العمل

التحديات والمستقبل

رغم نجاحها، تواجه سيمنس تحديات مثل:

- المنافسة العالمية المتزايدة

- التغيرات السريعة في التكنولوجيا

- التحولات الجيوسياسية والاقتصادية

تستمر الشركة في التكيف مع هذه التحديات من خلال التركيز على الابتكار والتحول الرقمي وتطوير حلول مستدامة للمستقبل.