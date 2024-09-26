انت الأن تتابع خبر الوضع كما هو في المعدن الأصفر…إليكم سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -استمر الوضع بالنسبة لسعر الذهب في السعودية كما هو دون تغير فى ارتفاع كبير وهذا تسبب في تعطيل حركة الشراء في سوق الذهب بسبب هذه الزيادة الكبيرة،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الخميس ٢٦ سبتمبر في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الخميس ٢٦ سبتمبر في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٢٠.٨٠ ريال سعودي و ٨٥.٥٥ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٩٤.٠٧ ريال سعودي و ٧٨.٤٢ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٨٠.٧٠ ريال سعودي و ٧٤.٨٥ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٤٠.٦٠ ريال سعودي و ٦٤.١٦ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٨٧.١٣ ريال سعودي و ٤٩.٩٠ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٩٧٨.٠٤ ريال سعودي و ٢٦٦٠.٨١ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٩٨١.٧٩ ريال سعودي و ٢٦٦١.٨١ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٥٢.٨٨ ريال سعودي و ٩٤.١٠ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٨٤٢.١١ ريال سعودي ٢٢٤.٥٦ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٦٦٨.١٧ ريال سعودي و ٤٤٤.٨٥ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٢٩٧.٨٥ ريال سعودي و ٨٧٩.٤٣ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦٥٥٠.٧٨ ريال سعودي و ١٧٤٦.٨٧ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٦٩٤.٧٤ ريال سعودي و ٧١٨.٦٠ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٨٢٣.٠٦ ريال سعودي و ٧٥٢.٨٢ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٣٠٧٩.٧٠ ريال سعودي و ٨٢١.٢٥ دولار أميركي.