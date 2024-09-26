نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تتسلم ( 7 ) وحدات طبية متنقلة كإهداء من الولايات المتحدة الامريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مختلف المجالات، تسلمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عدد ( 7 ) وحدات طبية متنقلة كإهداء من الجانب الأمريكى لدعم المنظومة الطبية التى تقدم خدماتها للعسكريين والمدنيين على حد سواء من خلال الصروح الطبية العسكرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلى السفارة الأمريكية.

وتمثلت الوحدات المتنقلة فى ( 3 ) عيادات مجهزة بجهاز أشعة ( XRAY TRUCK )، و( 2 ) عيادة مجهزة بمعمل تحاليل، و( 2 ) وحدة آشعة مقطعية.

وأعرب ممثلو السفارة الأمريكية خلال مراسم التسليم عن تقديرهم الكامل للدور الذى تقوم به القوات المسلحة لدعم القطاع الطبى وتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة لأبناء الشعب المصرى، مشيرين إلى أن هذه المبادرات تهدف لدعم سبل علاقات التعاون والشراكة بين الدول الصديقة.