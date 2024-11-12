نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس أمناء كيان أجيال الصعيد: أول كيان شبابي يهتم بالذكاء الاصطناعي والابتكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح أحمد فتحي مؤسس ورئيس مجلس أمناء كيان أجيال الصعيد خلال حضور المؤتمر الصحفي لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ولقاءئه لعدد من الكيانات المرشحة للانضمام لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بمركز الابتكار الشبابي والتعليم بالجزيرة بحضور مجلس أمناء الاتحاد ومجلس إدارة الإتحاد وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وقال فتحي إن كيان أجيال الصعيد ولد من رحم الصعيد من محافظة سوهاج إيمانا بشباب سوهاج وشباب الصعيد وكان المشجع والمحفز إيمان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب والإرادة السياسية الجادة بتأهيل وتدريب وتمكين الشباب والخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة الشباب والرياضة.

وعبر فتحي عن شكره لوزارة الشباب والرياضة على حسن التنظيم والجهد المبذول وأشار فتحي أن كلمات وزير الشباب والرياضة جاءت محفزة ومشجعه للشباب وسينقلها فتحي بروح الحماسة والجد لجميع شباب كيان أجيال الصعيد واستطرد فتحي بأن كيان أجيال الصعيد جاء بفكر غير تقليدي لتدعيم التواصل بين الأجيال وبذل الجهد والعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة وإيماننا بقدرات شباب الصعيد فكانت البداية من حسن الاهتمام بالابداع والابتكار فأستحدث له أجيال الصعيد لجنة متخصصة أيضا الذكاء الاصطناعي كأول لجنة متخصصة تهتم بتلك الملف الهام والرؤى المستقبلية في ظل أمال وتحديات.

واختتم مؤسس كيان أجيال الصعيد على أن مجلس الأمناء اهتم بهيكل تنظيمي مرن يحقق من خلاله حسن التواصل الفعال وتحقيق رؤى وأهداف أجيال الصعيد وذلك من خلال تشكيلات اللجان النوعية وقطاعات الصعيد وسط وشمال وجنوب لنشر ثقافة الابتكار والجد والعمل المواكب للعصر والذي يليق بشباب مصر وشباب الصعيد وأستعير شعار الكيانات الشبابية لاختم به بأن شباب مصر سند مصر.