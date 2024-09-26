نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. هاجر الشرنوبي تحتفل بحفل زفافها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي، علي مشاركة جمهورها ومتابعيها، لحظات تجهيز حفل زفافها وسط حضور الأسرة والأصدقاء المقربون فقط.

هاجر الشرنوبي تحتفل بحفل زفافها

وتحتفل هاجر الشرنوبي بحفل زفافها في الساحل الشمالي، ونشرت الشرنوبي صورا لها بفستان الزفاف عبر حسابها على موقع إنستجرام وعلقت قائلة: هل أنتم مستعدون؟.

أحدث أعمال هاجر الشرنوبي

ومن ناحية اخري، انضمت الفنانة هاجر الشرنوبي إلى أبطال مسلسل ضل حيطة، حيث بدأ تصوير العمل الأسبوع الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 30 حلقة، وتظهر ياسمين صبري بشخصية ربة منزل وتعاني من أزمات عديدة ضمن الأحداث.

تفاصيل مسلسل ضل حيطة

ومسلسل ضل حيطة من بطولة الفنانة ياسمين صبري، وسلوى عثمان، وغفران محمد، وثراء جبيل، وعابد عناني، العمل من تأليف محمد سيد بشير، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، والعمل مكون من 30 حلقة، وتظهر ياسمين صبري بشخصية ربة منزل وتعاني من أزمات عديدة ضمن الأحداث.

آخر أعمال هاجر الشرنوبي

وكان آخر أعمال هاجر الشرنوبي مسلسل قلع الحجر، الذي دارت أحداثه في منطقة النوبة في صعيد مصر، والعمل مستوحى من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والمسلسل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

كما شاركت في مسلسل رحيل المكوّن من 15 حلقة، والذى تم عرضه على قناة ON الشهر الماضي، والعمل بطولة ياسمين صبرى، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس.

قصة مسلسل رحيل

مسلسل رحيل تدور أحداثه في إطار من الإثارة حول رحيل التي انقلبت حياتها رأسًا على عقب وتخرج من السجن موصومة بجريمة القتل، لتواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، وماذا سوف تختار.. العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل.