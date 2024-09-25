انت الأن تتابع خبر نبتة حيرت العالم والعلماء .. مشروب "سحري" وبرخص التراب ينظف الكلى من السموم ويطرد الحصوات مهما كانت .. هيخلصك من العذاب في لحظة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر وظائف الكلى والكبد من أهم الوظائف في جسم الإنسان ، فتعمل الكلى على تنظيف السموم من الدم ، وتنقيته وإخراج هذه السموم عن طريق البول ،كما يعمل الكبد على هضم الطعام وتخليص الجسم من الفضلات ، كما يعمل على محافظة تدفق الدم بشكل سليم .لذلك يجب الحفاظ على الكلى والكبد وتنظيفها ، سوف نتعرف على طرق تنظيف الكلى والكبد في المنزل بطريقة بسيطة .

إن تنظيف الكلى والكبد من الأمور الواجب اتباعها للحفاظ على الأجهزة الحيوية والقيام بوظائفها ، سوف نقدم لكى مشروب سحري يغسل الكلى والكبد ويطرد السموم من الجسم وهو عصير الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت .

كيف يساعد عصير الحمضيات لتنظيف الكلى من السموم وطرد الحصوات؟

تخفيف تركيز المعادن

يعمل مشروب الحمضيات في تخفيف المعادن ،وتنظيف الكلى من السموم .

حماية الكلى من التلف

تحتوي الحمضيات على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين c، ومضادات الأكسده التى تحمي خلاليا الكلي من التلف .

ترطيب الجسم

شرب الماء الكثير من الماء والحمضيات يعمل على ترطيب الجسم وطرد الحصوات الصغيرة عن طريق البول .

حمض الستريك السحري