طرق مفيدة لتجنب اضطرابات الهضم بعد ولائم الاحتفالات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قد يؤدي تناول الطعام بكميات كبيرة خلال الأعياد إلى الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة، مما يؤثر على متعة الاحتفال. لكن خبراء الصحة يشيرون إلى أن هناك عدة طرق لتخفيف هذه المشكلة وضمان تجربة غذائية أكثر راحة.

أولى الخطوات للتقليل من الانزعاج المعدي هي معرفة الأطعمة التي تسبب لك الشعور بالانتفاخ أو الاضطرابات. بمجرد تحديد هذه المحفزات، يُفضل تجنبها أو تقليل تناولها أثناء المناسبات.

من المهم الحفاظ على التوازن بين مختلف فئات الطعام. يجب الجمع بين النشويات والدهون بشكل معتدل، مع تضمين البروتين والألياف والخضروات والسوائل في الوجبات. ووفقاً لموقع *هيلث لاين*، يمكن أن يؤدي الامتلاء الزائد للبطن إلى زيادة الشعور بعدم الراحة، لذا يُنصح بعدم تجاوز الحد الأقصى من السعرات الحرارية في وجبات الأعياد، الذي لا يجب أن يتجاوز ألف سعرة حرارية.

يُفضل تناول وجبة عشاء كبيرة بعد فترات من تقليل حجم الوجبات السابقة. فالفترات الطويلة بين الوجبات تُعد عاملاً رئيسياً لتحسين عملية الهضم. بالمقابل، تناول عدة وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية قد يؤدي إلى عدم إفراغ المعدة بشكل كافٍ استعداداً لتناول وجبة عشاء كبيرة.

من الإجراءات الأساسية التي تساعد على الاستمتاع بالوجبات خلال الأعياد هي تناول الطعام ببطء. هذا لا يمنحك فقط فرصة للاستمتاع بالطعام، بل يُعطي أيضاً وقتاً كافياً لعملية الهضم لكي تتم بشكل صحيح.

ينصح خبراء التغذية بتجنب الأطعمة التي قد تسبب الانتفاخ، مثل تناول كميات كبيرة من الخضروات الصليبية (كالملفوف أو القرنبيط) في جلسة واحدة. كما يُفضل تجنب زيادة كمية الألياف بشكل مفاجئ في النظام الغذائي، بالإضافة إلى تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والصوديوم والسكر المضاف.

لتفادي الشعور بعدم الراحة، يُستحسن تجنب الأطعمة الدهنية، مثل كرات الجبن المقلية أو المقرمشات التي تُعد عادة في المناسبات. من الأفضل دمج هذه الأطعمة مع خيارات صحية مثل الحمص والخضروات الطازجة. كما يُنصح بتبديل الأطعمة النشوية عالية الدهون مثل الأرز بأطعمة غنية بالبوتاسيوم مثل البقوليات، التي تساعد في التخلص من الصوديوم الزائد الذي يسبب الانتفاخ.

زيادة استهلاك المياه يعد من أهم النصائح لتجنب الانتفاخ وتحسين عملية الهضم. يجب الحرص على شرب كمية كافية من الماء، خاصةً عند زيادة تناول الألياف، لأن شرب الماء وحده قد يخفف من شعور الانتفاخ ويقلل من فرص الإصابة بالإمساك.

يفضل استبدال المشروبات الغازية أو الكحولية بالماء، حيث يمكن أن تسهم المشروبات الغازية في حدوث الانتفاخ، بينما تساعد المياه في تخفيف هذه الأعراض.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك تجنب الشعور بالانتفاخ والاستمتاع بوجبات العيد دون التأثير على راحتك البدنية